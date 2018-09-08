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Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы

08 сентября 2018 09:42
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Новости Беларуси. 8 сентября в День города Минска гуляния развернутся на 20 площадках столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому минчанам и гостям столицы стоит отложить дела и отправиться отмечать день рождения родного города.

Корреспондент СТВ Алена Сырова – на прямой связи со студией.

Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы-1

Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы-3

Алена Сырова, СТВ:
Наша столица начала готовится к празднику уже за несколько дней – облачилась в свои самые красивые наряды. Ну а сейчас ее сердце бьется в спортивном ритме. Основная концентрация праздничных мероприятий сейчас у Дворца спорта. Утром здесь начались соревнования «Сильнейший пожарный», в которых приняли участие спасатели не только Беларуси, но и Украины, России, Латвии, Эстонии. Эти соревнования стали традиционными – проходят уже в третий раз.

Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы-6

Чуть позже внимание будет приковано к акватории Свислочи – там начнется заплыв на байдарках и каноэ. Позднее выступят силачи-спортсмены.

Конечно, мероприятия пройдут и в Верхнем городе. Фудкорты здесь повсюду, голодным здесь точно никто не останется.

Кроме того, в столице работает выездная студия СТВ. Передаю слово корреспонденту СТВ Яне Шипко.

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Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы-9

Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы-11

# День города в Минске # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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