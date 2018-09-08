«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

Новости Беларуси. В день празднования 951-летия Минска девять пар узаконили свои отношения в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Сегодня, 8 сентября, девять пар – по одной из каждого района столицы – связали себя узами брака в концертном зале в Верхнем городе. Когда-то здесь находился собор, в котором городничий более чем 300 лет назад завел традицию делать такие свадебные церемонии.

В этот день, в День города, расписаться, узаконить свои отношения для нас – своеобразная большая честь.