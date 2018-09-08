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«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

08 сентября 2018 12:23
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Новости Беларуси. В день празднования 951-летия Минска девять пар узаконили свои отношения в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города-1

Алена Сырова, СТВ:
Сегодня, 8 сентября, девять пар – по одной из каждого района столицы – связали себя узами брака в концертном зале в Верхнем городе. Когда-то здесь находился собор, в котором городничий более чем 300 лет назад завел традицию делать такие свадебные церемонии.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города-4

В этот день, в День города, расписаться, узаконить свои отношения для нас – своеобразная большая честь.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города-7

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города-9

Что может быть прекраснее, чем соединить свои влюбленные сердца в такой прекрасный день – День города! Все счастливые, радостные. И мы очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата отмечена – 951 год.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города-12

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города-14

# Свадьба # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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