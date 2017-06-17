За что и как могут наказать на работе: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Штрафной удар! Чем отличается замечание от выговора? Как правильно писать объяснительную? И всегда ли можно «понять и простить» работника, совершившего проступок? Эту тему комментировали в программе «Открытый разговор» первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Нина Наумович и главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений Татьяна Воробей.

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Как правильно писать объяснительную?