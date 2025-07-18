80 % несчастных случаев происходит во время игр – как обезопасить ребёнка от травм
Летние месяцы – по статистике самый травмоопасный для детей период. В помощи медиков нуждается каждый десятый ребенок. Причем 80 % несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице. Не отстают и взрослые. У них травмы чаще возникают во время отдыха. Как снизить риски, и что делать, если травма уже случилась?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Жендаров, заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии и Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, есть ли какая-то статистика, чтобы понимать, сколько вообще травмируется людей в течение года?
Алексей Жендаров, заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии:
По республике за 2024 год с травмами обратились 488 тысяч пациентов. Если рассматривать 2023 год, то это было 497 тысяч обращений. Если говорить про наше учреждение, мы – Республиканский научно-практический центр, примерно в год обращаемость 25 тысяч.
Ольга Бурлакова:
А зависят от сезона обращения? Вот для нас всегда – мне кажется, любому человеку несведущему, если задать этот вопрос, каждый скажет, что зимой, чаще случаются травмы, падения и обращения. Это так или нет?
Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук:
Все-таки больше травмируется детей в летние месяцы. Где-то в среднем на 20 % больше.
Ольга Бурлакова:
Потому что больше на улице?
Юрий Лихачевский:
Да, абсолютно верно. Это касается всех травм. То есть зимой они, может быть, более тяжелые, а летом более легкие. Но в принципе их больше. Если брать детскую популяцию, то за 2024 год больше 140 тысяч было детей, то есть достаточно большой процент.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что чаще всего ломают и повреждают?
Александр Стасевич, ведущий:
По каким причинам?
Юрий Лихачевский:
Лето – это, естественно, велосипеды и средства индивидуальной мобильности. Есть типичные повреждения для детского возраста – это так называемый луч в типичном месте, переломы лодыжек, области локтевого сустава. Вот такого плана переломы.
Ольга Бурлакова:
Юрий, если действительно самые частые травмы – это падение с велосипеда. Может быть, действительно напомнить родителям, что эти шлемы, какие-то налокотники, наколенники – они действительно защитят?
Юрий Лихачевский:
Абсолютно верно. Работает, конечно. То есть это используемая вещь во всем мире. Нам надо обязательно соблюдать эти все условия.
Ольга Бурлакова:
Если вдруг что-то случилось со взрослым или ребенком, какие первые действия?
Алексей Жендаров:
Лучше такие вопросы рассматривать на конкретных примерах. Представим ситуацию: упал человек на улице, не может встать. Как можно помочь? Первое, что нужно делать – оценить, где этот пациент лежит. Может, он лежит на проезжей части. В первую очередь надо его извлечь. Переместить из опасной красной зоны в более безопасную щадящими методами. Дальше оцениваем сознание. Он жалуется на боль в конечности. Видим деформацию конечности. Что мы можем делать? Выполнить мобилизацию конечности. Приложить холод, если доступными такими средствами мы будем на данный момент обладать. Вызвать скорую помощь.
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