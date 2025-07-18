80 % несчастных случаев происходит во время игр – как обезопасить ребёнка от травм

Летние месяцы – по статистике самый травмоопасный для детей период. В помощи медиков нуждается каждый десятый ребенок. Причем 80 % несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице. Не отстают и взрослые. У них травмы чаще возникают во время отдыха. Как снизить риски, и что делать, если травма уже случилась? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Жендаров, заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии и Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, есть ли какая-то статистика, чтобы понимать, сколько вообще травмируется людей в течение года?

Алексей Жендаров, заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии:

По республике за 2024 год с травмами обратились 488 тысяч пациентов. Если рассматривать 2023 год, то это было 497 тысяч обращений. Если говорить про наше учреждение, мы – Республиканский научно-практический центр, примерно в год обращаемость 25 тысяч. Ольга Бурлакова:

А зависят от сезона обращения? Вот для нас всегда – мне кажется, любому человеку несведущему, если задать этот вопрос, каждый скажет, что зимой, чаще случаются травмы, падения и обращения. Это так или нет?

Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук:

Все-таки больше травмируется детей в летние месяцы. Где-то в среднем на 20 % больше. Ольга Бурлакова:

Потому что больше на улице? Юрий Лихачевский:

Да, абсолютно верно. Это касается всех травм. То есть зимой они, может быть, более тяжелые, а летом более легкие. Но в принципе их больше. Если брать детскую популяцию, то за 2024 год больше 140 тысяч было детей, то есть достаточно большой процент.

Юлия Самусенко, ведущая:

Что чаще всего ломают и повреждают? Александр Стасевич, ведущий:

По каким причинам? Юрий Лихачевский:

Лето – это, естественно, велосипеды и средства индивидуальной мобильности. Есть типичные повреждения для детского возраста – это так называемый луч в типичном месте, переломы лодыжек, области локтевого сустава. Вот такого плана переломы. Ольга Бурлакова:

Юрий, если действительно самые частые травмы – это падение с велосипеда. Может быть, действительно напомнить родителям, что эти шлемы, какие-то налокотники, наколенники – они действительно защитят? Юрий Лихачевский:

Абсолютно верно. Работает, конечно. То есть это используемая вещь во всем мире. Нам надо обязательно соблюдать эти все условия.