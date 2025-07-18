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В Кремле ответили на слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

18 июля 2025 11:48
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В Кремле ответили на слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда-0

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал высказывание американского генерала Кристофера Донахью о захвате Калининграда очередным проявлением враждебности. Об этом пишет ТАСС.

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений», – сказал он.

Он отметил, что подобные заявления принимаются во внимание в диалоге с США, а конфронтационная линия НАТО вынуждает Москву принимать меры по обеспечению национальной безопасности.

«Это вынуждает нас учитывать это всё и принимать соответствующие меры», – подчеркнул представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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