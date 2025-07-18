Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал высказывание американского генерала Кристофера Донахью о захвате Калининграда очередным проявлением враждебности. Об этом пишет ТАСС.

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений», – сказал он.

Он отметил, что подобные заявления принимаются во внимание в диалоге с США, а конфронтационная линия НАТО вынуждает Москву принимать меры по обеспечению национальной безопасности.

«Это вынуждает нас учитывать это всё и принимать соответствующие меры», – подчеркнул представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru