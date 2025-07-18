Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства
Кладовая наследия. Музей белорусского народного искусства в Раубичах. Здесь собрана самая большая в стране коллекция предметов традиционного народного творчества XVI – начала XX веков. Изделия из соломы, лозы, керамики, дерева – около 500 экспонатов.
Этот, пожалуй, самый древний – XVI век.
Геннадий Лисов, заведующий филиалом Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей белорусского народного искусства»:
Ковш братина из цельного куска дерева, а именно кап. Кап – это нарост на дереве, как правило, березы. Он отличается своей твердостью, тем и ценен. Ковш был найден в одном из подвалов церкви в Гродно.
Интересный факт: долгое время изделие находилось на реставрации в Москве. Оказалось, что под слоем росписи на ковше, который был очень поврежден, открылась еще одна роспись. Она включала примитивные изображения охоты, сражения и даже созвездия.
Геннадий Лисов:
В нашей экспозиции также представлена большая коллекция рушников. Рушники из разных регионов. Рушник сопровождал человека на протяжении его жизни – от рождения до смерти.
В жизни использовались разные виды рушников. Трапкач, в котором носили обед в поле, обыденник, который ткался за один день или ночь в сложных жизненных ситуациях, рушник-набожник для украшения икон.
Подробности в видео.