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Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства

18 июля 2025 10:50
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Кладовая наследия. Музей белорусского народного искусства в Раубичах. Здесь собрана самая большая в стране коллекция предметов традиционного народного творчества XVI – начала XX веков. Изделия из соломы, лозы, керамики, дерева – около 500 экспонатов.

Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства-2

Этот, пожалуй, самый древний – XVI век.

Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства-4

Геннадий Лисов, заведующий филиалом Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей белорусского народного искусства»:
Ковш братина из цельного куска дерева, а именно кап. Кап – это нарост на дереве, как правило, березы. Он отличается своей твердостью, тем и ценен. Ковш был найден в одном из подвалов церкви в Гродно.

Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства-6

Интересный факт: долгое время изделие находилось на реставрации в Москве. Оказалось, что под слоем росписи на ковше, который был очень поврежден, открылась еще одна роспись. Она включала примитивные изображения охоты, сражения и даже созвездия.

Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства-8

Геннадий Лисов:
В нашей экспозиции также представлена большая коллекция рушников. Рушники из разных регионов. Рушник сопровождал человека на протяжении его жизни – от рождения до смерти.

Самая большая коллекция в стране – какие экспонаты можно увидеть в Музее белорусского народного искусства-10

В жизни использовались разные виды рушников. Трапкач, в котором носили обед в поле, обыденник, который ткался за один день или ночь в сложных жизненных ситуациях, рушник-набожник для украшения икон.

Подробности в видео.

# Музеи Беларуси

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