«Неман» и «Торпедо» продолжат борьбу во втором раунде квалификации Лиги конференций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Команда из Гродно в ответном противостоянии в пух и прах разбила «Урарту» – 4:0. Точные удары нанесли Савицкий, Зубович, Пушняков и Кравцов. Следующий оппонент – словацкий клуб «Кошице». Автозаводцы взяли верх над «Работничками» из Северной Македонии – 1:0. Дальше – «Маккаби» из Израиля. Благодаря успешному выступлению команд наша страна продолжает оставаться в лидерах по набранным очкам в реестре коэффициентов УЕФА.