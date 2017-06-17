Прямой эфир

Как правильно писать объяснительную?

17 июня 2017 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Порой работника от разъярённого начальника может спасти объяснительная. Как её составить, и допускается ли юмор в таких документах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Нина Наумович,  первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
Допускается. Объяснительная – произвольного характера, специальной формы не установлено.

Поэтому человек пишет так, как он умеет писать, даже с ошибками, никто не проверяет.

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений:
Это – документ, и там должны излагаться факты, имеющие отношение к существу. И работник правильно, честно изложивший своё видение, подход и то, как, с его точки зрения, это было – конечно, по итогам рассмотрения, наниматель уже тогда по-другому подходит к оценке его проступка.  

За что и как могут наказать на работе?

# общество # Трудовые отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Как часто можно лишать работника премии и на сколько?
17 июня 2017 15:19

Как часто можно лишать работника премии и на сколько?

Замечание, выговор, увольнение: за какие проступки они грозят работнику?
17 июня 2017 15:18

Замечание, выговор, увольнение: за какие проступки они грозят работнику?

Видеофакт: танковый биатлон на Т-72 на «Линии Сталина»
17 июня 2017 15:10

Видеофакт: танковый биатлон на Т-72 на «Линии Сталина»