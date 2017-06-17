Замечание, выговор, увольнение: за какие проступки они грозят работнику?

Новости Беларуси. Какие бывают дисциплинарные взыскания, и что ещё предусмотрено законодательством в качестве наказания для сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».

Нина Наумович, первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:

Если это незначительный проступок, не повлекший за собой никаких последствий – материальных и других – то, безусловно, на первый раз, достаточно замечания. Если более серьёзное нарушение – значит, выговор.

Но есть нарушения, за которые в законодательстве, в частности, в статье 42-ой предоставлено право нанимателю увольнять работника.

Это за прогул, за нахождение на работе в состоянии алкогольного или другого вида опьянения, за систематическое нарушение трудовой дисциплины.



Илона Волынец, СТВ:

А, может быть, в коллективных договорах бывают другие виды дисциплинарного взыскания?