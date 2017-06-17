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Замечание, выговор, увольнение: за какие проступки они грозят работнику?

17 июня 2017 15:18
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Новости Беларуси. Какие бывают дисциплинарные взыскания, и что ещё предусмотрено законодательством в качестве наказания для сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».

Нина Наумович,  первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
Если это незначительный проступок, не повлекший  за собой никаких последствий – материальных и других – то, безусловно, на первый раз, достаточно замечания. Если более серьёзное нарушение – значит, выговор.

Но есть нарушения, за которые в законодательстве, в частности, в статье 42-ой предоставлено право нанимателю увольнять работника.

Это за прогул, за нахождение на работе в состоянии алкогольного или другого вида опьянения, за систематическое нарушение трудовой дисциплины.

Илона Волынец, СТВ:
А, может быть, в коллективных договорах бывают другие виды дисциплинарного взыскания?

Замечание, выговор, увольнение: за какие проступки они грозят работнику?-1

Нина Наумович:
Нет. Этот перечень ограничен. Замечания, выговор, увольнение.
Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений:
Но нанимателю, кроме применения мер дисциплинарного  взыскания дано право применять другие меры воздействия. Такие, как лишение премии, перенос отпуска.

Если за прогул, то уменьшение количества дней отпуска.

Нина Наумович:
Это – дополнительные меры, но не меры дисциплинарного взыскания.  

Илона Волынец:
Есть ли сроки давности для дисциплинарных взысканий?

Татьяна Воробей:
1 месяц со дня обнаружения непосредственным руководителем дисциплинарного проступка – могут привлечь работника к ответственности. 

За что и как могут наказать на работе?

# общество # Трудовые отношения

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