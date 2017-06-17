Грязная голова и неразорванная бумага: за что наказывают работников в разных странах

Самое эффективное наказание для работника, это, пожалуй, наказание рублём. Как ещё наниматели поддерживают дисциплину в коллективах, рассказали в программе «Открытый разговор».

В торговой компании Санкт-Петербурга действует «правило черновиков»: когда выбрасываешь лист бумаги, его надо порвать минимум на 8 частей.