Грязная голова и неразорванная бумага: за что наказывают работников в разных странах
Самое эффективное наказание для работника, это, пожалуй, наказание рублём. Как ещё наниматели поддерживают дисциплину в коллективах, рассказали в программе «Открытый разговор».
В торговой компании Санкт-Петербурга действует «правило черновиков»: когда выбрасываешь лист бумаги, его надо порвать минимум на 8 частей.
Того, кто сминает черновики, лишают премии.
В Токио в офисе компании, которая занимается продажами электроники, нельзя задерживаться после шести вечера, иначе грозит штраф.
В Нижнем Новгороде девушке-секретарю нужно следить за внешним видом сотрудников. Обязательный пункт – чистая голова.
Того, кто не соблюдает это требование, отправляют домой помыться, а в табель ставят прогул.
В одном из частных кафе Лондона сотрудники до начала рабочего дня пьют вместе чай и кофе. Опоздавшие моют посуду.
В консалтинговой фирме Астаны у всех сотрудников есть корпоративная мобильная связь. Однако, менеджер, который при общении с клиентом не выяснил важные детали, должен перезвонить ему с личного телефона.
За некорректное общение с посетителем менеджеры банка Грузии остаются после смены и вносят в систему данные заполненных вручную анкет клиентов.
На производственном предприятии Молдовы рабочим разрешено уходить на перекур только два раза за смену в определённое время. Нарушителей заставляют в свободное время рисовать стенгазету о вреде курения с шаржами на самих себя.