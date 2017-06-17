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Как часто можно лишать работника премии и на сколько?

17 июня 2017 15:19
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Новости Беларуси. О нюансах депремирования рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Степень вины работника определить достаточно сложно. Это – субъективно. Даже возьмём лишение премии. Начальник решил, что нужно лишить премии на 100%, а сам работник думает – на 50%, или на 10%.  

Нина Наумович,  первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
А вот тут Вы неправы. Потому что не начальник решает всё. А есть положение о премировании.

И в коллективном договоре тоже прописаны условия, при которых лишается премии работник.

Как часто можно лишать работника премии и на сколько? -1


Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений:
Наниматель должен взвешивать тяжесть дисциплинарного правонарушения, отношение работника, его послужной список, понесённый ущерб.

Конечно, вот весь этот подход должен учитываться.  

Илона Волынец:
А сколько раз в месяц, в год можно работника лишать премии?

Нина Наумович:
Да, сколько нарушал, столько и лишать.

Татьяна Воробей:
Можно за одно дисциплинарное взыскание, с учётом его тяжести, можно лишить на год стопроцентных премиальных выплат.

За что и как могут наказать на работе?

# общество # Трудовые отношения

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