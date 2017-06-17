Как часто можно лишать работника премии и на сколько?

Новости Беларуси. О нюансах депремирования рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Степень вины работника определить достаточно сложно. Это – субъективно. Даже возьмём лишение премии. Начальник решил, что нужно лишить премии на 100%, а сам работник думает – на 50%, или на 10%.

Нина Наумович, первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:

А вот тут Вы неправы. Потому что не начальник решает всё. А есть положение о премировании.