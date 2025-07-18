Белорусы завоевали две медали на турнире по борьбе в Венгрии

Денис Хроменков с серебром. Арыйан Тютрин взял бронзу. Белорусы медально начали рейтинговый турнир по борьбе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наш супертяж выиграл четыре схватки, но оступился в финале. Сильнее белоруса был россиянин, ныне представляющий Бахрейн Шамиль Шарипов – 5:3. Легковес уверенно провел поединок за бронзу, досрочно оставив не у дел представителя Грузии Дингашвили – 10:0. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград. Данный старт является последним крупным перед чемпионатом мира.