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Белорусы завоевали две медали на турнире по борьбе в Венгрии

18 июля 2025 11:03
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Денис Хроменков с серебром. Арыйан Тютрин взял бронзу. Белорусы медально начали рейтинговый турнир по борьбе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наш супертяж выиграл четыре схватки, но оступился в финале. Сильнее белоруса был россиянин, ныне представляющий Бахрейн Шамиль Шарипов – 5:3. Легковес уверенно провел поединок за бронзу, досрочно оставив не у дел представителя Грузии Дингашвили – 10:0. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград. Данный старт является последним крупным перед чемпионатом мира.

# Борьба

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