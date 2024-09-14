«За безопасность вместе» – сотрудники МВД предлагают примерить на себя роль милиционера

Фирменные локации и активности для минчан подготовили сегодня, 14 сентября, те, кто ежедневно несет службу, стоит на страже порядка и безопасности столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерить на себя роль милиционера, прокатиться на служебном транспорте и проверить смекалку в викторине предлагают сотрудники МВД. Все это возможно в рамках акции «За безопасность вместе». Дети в восторге от возможности пообщаться с правоохранителями и почувствовать себя настоящими героями. Неподдельный интерес вызывает и выставка ретроавто, самые юные посетители под впечатлением от ростовых кукол. А у ребят постарше, которые в будущем сами планируют надеть форму, есть хорошая возможность задать курсантам и сотрудникам милиции вопросы об учебе в ведомственных учреждениях образования.