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«За безопасность вместе» – сотрудники МВД предлагают примерить на себя роль милиционера

14 сентября 2024 14:33
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Фирменные локации и активности для минчан подготовили сегодня, 14 сентября, те, кто ежедневно несет службу, стоит на страже порядка и безопасности столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За безопасность вместе» – сотрудники МВД предлагают примерить на себя роль милиционера-2

Примерить на себя роль милиционера, прокатиться на служебном транспорте и проверить смекалку в викторине предлагают сотрудники МВД. Все это возможно в рамках акции «За безопасность вместе». Дети в восторге от возможности пообщаться с правоохранителями и почувствовать себя настоящими героями. Неподдельный интерес вызывает и выставка ретроавто, самые юные посетители под впечатлением от ростовых кукол. А у ребят постарше, которые в будущем сами планируют надеть форму, есть хорошая возможность задать курсантам и сотрудникам милиции вопросы об учебе в ведомственных учреждениях образования.

# День города в Минске # МВД Беларуси

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