Урожай археологов богатый – вот несколько причин посетить Шумилинский историко-краеведческий музей

Обязательно включите в свои выходные Шумилинский историко-краеведческий музей. Урожай археологов богатый. На территории района более 40 курганных могильников и три городища, здесь приходил легендарный путь «из варяг в греки» и проживали миролюбивые люди. Следов оружия обнаружено не было, все вещи принадлежали труженикам – посуда, денежные знаки, украшения. Глядя на эти артефакты, мысленно переносишься на драккаре к предкам.

Татьяна Церах, главный хранитель фондов Шумилинского историко-краеведческого музея:

Такой экспонат, которым может гордиться наш музей – это нижняя челюсть мамонта с зубами, которая есть только в нашем музее в Беларуси. В 1992 году, когда было сухое, засушливое лето, обмелела река Западня Двина. Дети обнаружили на берегу какие-то странные такие огромные кости. Они не могли их даже достать из воды, на помощь пришли родители. В Академии наук пришли к выводу, что на самом деле эти останки принадлежат мамонту, на момент гибели которого было лет 30-40. Жили мамонты 320-19 000 лет назад. Представьте себе, такая вилка ледникового периода.