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Различные самовары и фарфоровая посуда. Что можно увидеть на выставке «В гостях у чая»?

20 октября 2022 14:08
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Новости Беларуси. В Слуцком музее этнографии открылась выставка «В гостях у чая». Ее приурочили к Неделе родительской любви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Различные самовары и фарфоровая посуда. Что можно увидеть на выставке «В гостях у чая»?-1

Здесь более 100 экспонатов. Представлены предметы чаепития из фондов районного краеведческого музея. Есть различные самовары: угольные, тульские, электрические. Даже копия металлического сосуда, которым пользовался Лев Толстой. Представлены чайные сервизы, заварницы. Есть фарфоровая посуда, которую выпустили с конца XIX века до начала 2000-х.

Различные самовары и фарфоровая посуда. Что можно увидеть на выставке «В гостях у чая»?-4

Валерий Ажевский, заведующий филиалом «Музей этнографии» Слуцкого краеведческого музея:
Чай – это любимый напиток многих поколений. Это напиток, который здесь издревле. На наши земли он пришел в XIX веке – во времена Российской империи, тогда же появились самовары как атрибут чайного застолья. Сейчас чайное застолье – это неспешная беседа, задушевная, добрая. Мы хотели этой выставкой показать, что эти семейные традиции существуют до сих пор.

Различные самовары и фарфоровая посуда. Что можно увидеть на выставке «В гостях у чая»?-7

Дополняют экспозицию декоративные атрибуты чаепития, открытки, а также произведения изобразительного искусства. Представлены репродукции картин русских художников Богданова-Бельского, Коровина, Максимова.

# Чайная церемония # общество # Валерий Ажевский # Фотофакт

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