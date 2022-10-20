Различные самовары и фарфоровая посуда. Что можно увидеть на выставке «В гостях у чая»?

Здесь более 100 экспонатов. Представлены предметы чаепития из фондов районного краеведческого музея. Есть различные самовары: угольные, тульские, электрические. Даже копия металлического сосуда, которым пользовался Лев Толстой. Представлены чайные сервизы, заварницы. Есть фарфоровая посуда, которую выпустили с конца XIX века до начала 2000-х.

Валерий Ажевский, заведующий филиалом «Музей этнографии» Слуцкого краеведческого музея:

Чай – это любимый напиток многих поколений. Это напиток, который здесь издревле. На наши земли он пришел в XIX веке – во времена Российской империи, тогда же появились самовары как атрибут чайного застолья. Сейчас чайное застолье – это неспешная беседа, задушевная, добрая. Мы хотели этой выставкой показать, что эти семейные традиции существуют до сих пор.