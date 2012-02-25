За 9 лет Беловежскую пущу посетили более 800 тысяч туристов из 93 стран мира

Новости Беларуси, Брестская область. В Беловежской пуще прощались с зимой и подводили итоги работы. За неполных 9 лет Национальный парк посетили более 800 тысяч туристов из более чем 90 стран мира. Традиционно самым популярным местом остается резиденция белорусского Деда Мороза.

Традиционно Масленичная неделя в Беловежской пуще – это время подведения итогов работы резиденции Деда Мороза: сколько ребят написали письма зимнему кудеснику, сколько детей получили подарки, сколько иностранцев открыли для себя этот реликтовый лес. Правда, говорить о каком-то закрытии не приходится. Поток туристов, которые приезжают в пущу, не прекращается круглый год.

Татьяна вместе с московским туристическим клубом объехала уже много стран. Каждый год – новый маршрут и новые открытия. В Беловежскую пущу опытная путешественница возвращалась с ностальгией. Последний раз в этом реликтовом лесу она была 30 лет назад.

Татьяна Тиможена, турист (Россия):

Все было тогда гораздо скромнее.

Очень понравилось в Беларуси, в Бресте. Вчера мы видели вашего фонарщика, а сегодня попали на такой огромный праздник. Это просто счастье.

На следующий год планируем приехать к вам на Новый год.

Дарья Бойко, турист (Россия):

Понравилось все, расскажу все, если не забуду. А забыть это просто нереально. Как будто в другой мир окунулся.

Праздничное настроение не испортила даже пасмурная погода. Отведать блинов и повеселиться у самой высокой новогодней ели Европы приехали сотни людей. Кто-то – с детьми, а кто-то, как Сергей и его друзья, – большой и дружной компанией.

Сергей Кратюк, турист (Украина):

Приехали отмечать Масленицу именно в Беловежскую пущу. Какая погода не важно. У нас веселая компания, нас много.

За 9 неполных лет работы резиденцию Деда Мороза посетили туристы из 93 стран мира. Дальше – больше. В следующем году здесь ждут миллионного посетителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

Я вспоминаю, как из Судана была парламентская группа. А приехали в минус 15, а у них средняя температура – плюс 29.

Я всех уже предупреждаю: кто будет миллионным посетителем, получит подарок из моих рук. Все спрашивают, как это сделать? Приезжайте каждый день!

Каким бы высоким не был сервис и разнообразными услуги, определяющим фактором для большинства туристов остаются люди. А доброта и гостеприимство – по-прежнему основные козыри белорусов.

Татьяна Андреянова, турист (Россия):

Все понравилось, красиво и загадочно, ехали через лес загадочный.

Сергей Двуреченский, турист (Россия):

Все замечательно, весело. Нас приветствует белорусский народ с таким радушным желанием нас увидеть.

Везде нас приветствовали с душой. Еще хотим не раз приехать.