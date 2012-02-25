Ортопедические лапти для беременных плетут в Могилевской области

Новости Беларуси. В Могилевской области возрождают старинные традиции лаптеплетения. Эта обувь не только экологически чистая, но и лечебная. В ней полезно ходить всем. Медики рекомендуют их даже беременным женщинам.

Способы плетения лаптей Лариса Семеновна изучила досконально. Во многом помогли местные старожилы. Самое главное, говорит женщина, не нарушить исконно славянскую технологию и сохранить определенную форму лаптей.

Лариса Закликовская, директор Коровчинского дома ремесел:

Это лапти прямого плетения, те, которые мы сейчас плетем. А вообще существуют, и они у нас в основном, в Беларуси, зырячие лапти, коверзни, слепаки (те, где закрыт носочек).

Валентина Моисеева, методист Коровчинского дома ремесел:

Когда обували лапти зимой, вниз подстилали соломку, чтобы было теплее, или овчинку, чтобы согреть ноги.

Лапти, сделанные местными умельцами, всегда считались самыми лучшими. За липовым лыком, из которого делали эту обувь, приезжали из соседних губерний и даже из России. Более того, старожилы говорили: дрибинские лапти – целебные.

Валентина Павлюк, научный сотрудник Коровчинского дома ремесел:

Лапти – экологически чистая обувь. Беременным женщинам медики рекомендуют ходить в лаптях. На подошве много нервных окончаний, которые регулируют деятельность всех органов нашего организма. И когда мы ходим в лаптях, происходит естественный самомассаж.

Местные мастера лишь подтверждают их статус лечебной обуви. Сегодня здесь плетут ортопедические лапти, мужские, женские, детские и даже лапти для беременных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс изготовления лаптей достаточно трудоемкий. Самое сложное – это, конечно, заготовка лыка. Не зря издревле лаптеплетение считалось чисто мужским занятием.

И эту традицию ремесленники Могилевщины соблюдают в точности. Свои навыки передают молодому поколению. Мальчикам.

Местный житель:

Стали из лыка делать, чтобы прочные были и ходить можно было. Научил папу. Теперь я делаю и похлопни, и коверзни.

Технология плетения лаптей в Дрибинском районе уже получила статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь. В ближайшее время этот вид лаптеплетения должен быть включен и в список Всемирного наследия Юнеско.