Предпоследний день Масленицы, золовкины посиделки, празднуется в Беларуси

Новости Беларуси. В предпоследний день Масленицы, согласно обычаю, молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа и дарили им подарки. И конечно же, как и в течение всей праздничной недели, угощали блинами. Самый пир Масленицы приходится на финальный уик-энд.

Сегодня одной из главных площадок гуляний столицы стала ярмарка у Дворца спорта. 30 торговых предприятий утоляли аппетиты горожан и гостей. Более 10 видов блинов, шашлыки, квашеная капуста – в общем, столы ломились от изобилия. Хорошее настроение в белорусской народной тональности задавали музыкальные ансамбли, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Сегодня по всему городу проводятся такие ярмарки. На центральной площадке, около Дворца спорта, собрались представители более 30 крупнейших объектов торговли города, работает сценическая площадка, художественная самодеятельность. Праздник получается, настроение людям поднимаем, несмотря на сложившиеся погодные условия.

Минчане:

Отличное настроение, несмотря на дождливую погоду. Пока только два блина съели, но в планах – десяточек.