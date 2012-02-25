Отведать блинов на Масленицу в Минск приезжают даже из Финляндии

По всей Беларуси прошли масштабные народные гуляния. По традиции Масленицу отмечают в течение недели, но самый пир приходится на финальный уик-энд. Одной из главных площадок празднований столицы стала ярмарка у Дворца спорта. Столы ломились от изобилия, а хорошее настроение в белорусской народной тональности задавали музыкальные ансамбли.
Весенняя капель в разгар масленичных гуляний немного подмочила репутацию праздника, но ничуть не омрачила настроение.
Умопомрачительные ароматы в тандеме с заводной музыкой возбуждали аппетит у всех прохожих. Равнодушно пройти мимо не получалось.
Минчане:
Отличное настроение, несмотря на погоду. После зимы хочется весны какой-то.
Пока съели по два блина, но в планах съесть десяток.
Оценить праздничное меню приехали даже гости из Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финны:
По-моему, у нас тоже есть блинчики, едят гороховый суп. Люди гуляют.
Гастрономические изыски с белорусским колоритам. Блины – непременный атрибут Масленицы, они имеют даже некое ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, как символ солнца, которое все ярче разгорается и дни к весне удлиняются. Потому специальный блинный тен, как конвейер. Повар Галина едва поспевает – за смену дает 200 блинов.
Галина, повар:
Блины продаются всегда очень хорошо.
Не скисает веселый праздник Масленице уже много веков, этот ритуал пришел еще с языческих времен. Это не только проводы зимы. Имеет эта традиция и христианский ракурс.
Масленичная неделя предшествует Великому посту. Сытные трапезы и повсеместные гулянья примиряют ближних, а после неудержимого веселья наступает время покаяния. 7 недель перед Пасхой.
Сегодня табу на диеты – делаем скидку на праздник. Раз в год можно. Тем более устоять перед таким разнообразием блюд невероятно трудно.
Такие сытные витрины завлекают прохожих.
Столичная ярмарка – чем не площадка для знакомств. Сегодня холостые, глядишь, познакомятся, а на следующей Масленице и блины можно вместе будет печь. Дома.
Повар:
Я не невестка, сегодня буду сама угощать покупателей блинами.
Но в ответе сегодня, по масленичному расписанию, все же дамы замужние. В субботу невестки приглашают в гости к себе свекровей и родственников мужа.
Сегодня можно устроить праздник живота, чтобы уже завтра на сытый желудок от всего сердца попросить у окружающих прощения. По традиции, Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем. Так что просим прощения!