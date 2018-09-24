За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Новости Беларуси. Сократить нельзя объехать. Жители деревни Колядичи под Минском стали заложниками дорожных рокировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за закрытия треснувшего моста в Лошице – часть потока хлынула через населенный пункт. По утрам, а также в вечерний час пик узкая улица может конкурировать с магистралью. Поток автомобилей практически бесконечный, а любая заминка тотчас вызывает затор.

На улице Спортивной – движение не в радость. Настолько – что хоть самим в патруль.

Дорожную войну поневоле жители Колядичей ведут больше месяца. Просевший мост на МКАД прогнул и их сельскую идиллию. Закрытый на ремонт участок открыл водителям варианты, а местных, напротив – их лишил.

Елена Тамбовская, житель деревни Колядичи:

Ну вот у нас каждое утро такая пробка. Дети ходят в школу, мамы ходят с детками в поликлинику. Ну как пройти через такую пробку?Тротуара у нас нет, дорогу нам разбивают. А в доме какой шум! В доме как на кольцевой! «Как на Кольцевой» теперь все утро. Но Даше и Алене – не выбирать. У девочек – первая смена. А школа находится в Сенице.

Дарья Матусевич, житель деревни Колядичи:

Много машин – идем по грязи. Опаздываем в школу из-за того, что машины пропускаем.

Алёна Матусевич, житель деревни Колядичи:

Вот там на повороте вообще не пройти. Страшно ходить и все.

Лилия Жуковская, житель деревни Колядичи:

За 8 минут прошло 84 машины. Да с такой скоростью. У нас стоит 40 знак – едет машина больше.

Затор на узкой улице вызывает любая заминка. Трафик стихает к обеду, но с новой силой возрождается в вечерний час пик.

Инна Матусевич, житель деревни Колядичи:

Я не вижу какой смысл людям объезжать, тратить бензин, когда там постояли они. То же самое. Но экономия невелика: срезав пробку по деревне, водитель все же попадает в затор. Буквально подъехав к заправке. В ГАИ жители Колядичей обращались не раз. И, видимо, еще не раз придется.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

При окончании ремонта все нормализуется. Мы же усилим надзор в этом населенном пункте.

Ремонтировать треснувший мост начали буквально через день после провала. Тогда же в южной части МКАД и закрыли движение.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

А вот так на данный момент выглядит аварийный участок в Лошице. Строители работают в любую погоду. И уже сегодня будет завершен монтаж последней, 28-ой, балки мостового сооружения. На объекте заняты более десяти предприятий со всей страны. В перспективе опыт такого капремонта будет использован и на других магистралях Минска.