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За 4 дня безвизового режима в Беларусь прилетели около 500 туристов

16 февраля 2017 06:57
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Новости Беларуси. Около 500 иностранцев уже посетили Беларусь не получая визы.

Больше всего гостей прибыло из Германии и Польши – около 80 туристов из каждой страны.

Возможностью познакомиться с Беларусью за пять дней воспользовались и жители Апеннинского полуострова – в нашу страну прилетели почти 50 итальянцев.

Активно путешествуют также литовцы, французы и англичане.

С 12 февраля через Национальный аэропорт без визы нашу страну могут посещать граждане 80 государств – это страны ЕС, Бразилия, США, Япония и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Туризм

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