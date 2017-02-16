Уважение к людям: в Гомеле появились ценники на китайском

Новости Беларуси. Китайские иероглифы появились на центральном рынке Гомеля. Их на ценники добавили продавцы мясной продукции.

Баранина, говядина, свинина и субпродукты – на китайский перевели весь ассортимент.

Автор идеи – продавец с 17-летним стажем Наталья Леонова. Она уверена, что в ее работе самое важное – говорить с покупателем на одном языке. Объясниться словами с клиентами из поднебесной пока сложно, но первые шаги продавцы уже делают.

Наталья Леонова, продавец:

«Нихау» – это приветствие, «сесе» – спасибо. «Нежо» – это говядина, «яро» – баранина. Так и общаемся с ними. Что-то на калькуляторе показываем, что-то пишем на китайском языке. Уважение к людям, которые работают в нашей стране.

Главные покупатели мясных деликатесов – работники китайской корпорации, возводящей в Добруше современную бумажную фабрику.

Особенно бойко торговля с жителями поднебесной на гомельском рынке идет в выходные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.