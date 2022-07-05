3 июля родились 25 детей в Минске. Их мам поздравила администрация города

Новости Беларуси. 3 июля стало двойным праздником для 24 столичных мам. В этот особый для страны день в Минске на свет появились 17 мальчиков и 8 девочек, среди них – одна двойня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравить молодых мам в первый городской клинический роддом приехал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. К нему присоединились представители местной власти, депутаты Мингорсовета, а также Первомайской районной организации «Белая Русь». В адрес женщин прозвучали теплые слова и поздравления. Каждой из них вручили памятные подарки – сувениры, постельные принадлежности. Артем Цуран: «Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы». Читать здесь.

Ольга Есманчик, главный врач 1-й городской клинической больницы:

Оснащены всем оборудованием, которое необходимо для оказания медицинской помощи, для родоразрешения, для осуществления консультаций и полного ведения в учреждении беременной женщины и уже новорожденного. Открыто отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Теперь осуществляется на полном этапе выхаживание маловесных или недоношенных детей у нас в роддоме и не перевозятся в другие стационары или в РНПЦ «Мать и дитя».

Ирина Кулик, многодетная мама:

Это третий ребенок мой. Первая, девочка, родилась 10 лет назад, 3 июля. Сейчас родился сын. Получается первой девочке 10 лет, 10 лет разницы. Еще есть ребенок, родился 7 июля, мальчик, 4 годика.