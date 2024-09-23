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За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП

23 сентября 2024 14:16
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63 аварии с участием детей произошло с начала 2024 года в Минской области. В результате, которых погибли 2 ребенка и 76 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП-2

В целях профилактики ГАИ запустила проект, направленный на предупреждение ДТП с участием уязвимой категории. Сотрудники посещают школы и еще раз напоминают детям о правилах безопасного поведения. В игровой форме повторяют знаки дорожного движения. За отличные ответы – подарки.

За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП-4

Андрей Крючек, ученик Сеницкой средней школы № 2:
Я считаю, что фликер нужно носить для того, чтобы в темноте машины видели тебя и для своей безопасности. Переходя дорогу, нужно сразу посмотреть направо и налево.

За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП-6

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
Каждый день дети следуют по маршруту дом-школа-дом. Поэтому нашим взрослым необходимо напоминать детям основные правила безопасного поведения на дороге и самим понимать ту большую ответственность при перевозке детей на личном транспорте. Также в последнее время участились наезды на пешеходов и велосипедистов.

За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП-8

За 8 месяцев на территории Минской области с участием пешеходов произошло 88 ДТП, в которых погибли 19 человек.

# ГАИ # Акции

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