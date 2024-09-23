За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП

63 аварии с участием детей произошло с начала 2024 года в Минской области. В результате, которых погибли 2 ребенка и 76 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В целях профилактики ГАИ запустила проект, направленный на предупреждение ДТП с участием уязвимой категории. Сотрудники посещают школы и еще раз напоминают детям о правилах безопасного поведения. В игровой форме повторяют знаки дорожного движения. За отличные ответы – подарки.

Андрей Крючек, ученик Сеницкой средней школы № 2:

Я считаю, что фликер нужно носить для того, чтобы в темноте машины видели тебя и для своей безопасности. Переходя дорогу, нужно сразу посмотреть направо и налево.

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

Каждый день дети следуют по маршруту дом-школа-дом. Поэтому нашим взрослым необходимо напоминать детям основные правила безопасного поведения на дороге и самим понимать ту большую ответственность при перевозке детей на личном транспорте. Также в последнее время участились наезды на пешеходов и велосипедистов.