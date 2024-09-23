В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с народным ополчением

В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с командирами отрядов народного ополчения и председателями сельсоветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отработали различные ситуации.

В программе те вызовы, с которыми могут столкнуться территориальные войска в современных реалиях. Изучили и организационные вопросы: комплектацию дружин ополчения, обеспечение их оружием, медицинскую часть. Далее перешли к практике. В ходе занятия отработана тактика боя и борьба с беспилотниками.