Прямой эфир

В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с народным ополчением

23 сентября 2024 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с командирами отрядов народного ополчения и председателями сельсоветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отработали различные ситуации.

В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с народным ополчением-2

В программе те вызовы, с которыми могут столкнуться территориальные войска в современных реалиях. Изучили и организационные вопросы: комплектацию дружин ополчения, обеспечение их оружием, медицинскую часть. Далее перешли к практике. В ходе занятия отработана тактика боя и борьба с беспилотниками.

В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с народным ополчением-4

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского районного исполнительного комитета:
Показать, как должны взаимодействовать и что должны делать непосредственно отряды самообороны. Основная их задача – поддержание правопорядка в период военного времени, военного положения и защиты имущественных прав граждан и другие вопросы. То есть оказывать содействие отделу внутренних дел.

Напомним, основная задача народного ополчения – защита совместно с милицией родной земли, семьи, дома.

# Военные учения # Андрей Ратомский

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокуратуры Беларуси и Кубы намерены укреплять сотрудничество
23 сентября 2024 13:37

Генпрокуратуры Беларуси и Кубы намерены укреплять сотрудничество

Грандиозное эфирное преображение – СТВ меняет стиль
23 сентября 2024 12:13

Грандиозное эфирное преображение – СТВ меняет стиль

Беларусь и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф
23 сентября 2024 12:07

Беларусь и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф