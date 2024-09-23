В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с народным ополчением

В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с командирами отрядов народного ополчения и председателями сельсоветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отработали различные ситуации.
В Смолевичском районе состоялись комплексные учения с командирами отрядов народного ополчения и председателями сельсоветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отработали различные ситуации.
В программе те вызовы, с которыми могут столкнуться территориальные войска в современных реалиях. Изучили и организационные вопросы: комплектацию дружин ополчения, обеспечение их оружием, медицинскую часть. Далее перешли к практике. В ходе занятия отработана тактика боя и борьба с беспилотниками.
Андрей Ратомский, председатель Смолевичского районного исполнительного комитета:
Показать, как должны взаимодействовать и что должны делать непосредственно отряды самообороны. Основная их задача – поддержание правопорядка в период военного времени, военного положения и защиты имущественных прав граждан и другие вопросы. То есть оказывать содействие отделу внутренних дел.
Напомним, основная задача народного ополчения – защита совместно с милицией родной земли, семьи, дома.