Кочанова встретилась с коллективом научно-производственного холдинга «Планар»

30-летие института президентства, предстоящая электоральная кампания и работа экспертного совета. Эти и другие темы звучали 23 сентября на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой с коллективом научно-производственного холдинга машиностроения «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила Наталья Кочанова, для сенаторов важна работа с людьми, поскольку они вносят ценные предложения по совершенствованию законодательства. Нынешним созывом Совета Республики уже принято более 3 тысяч письменных обращений. Проведено порядка 600 встреч в трудовых коллективах и около 140 прямых телефонных линий. Как правило, люди озвучивают вопросы личного характера, однако в последнее время парламентариям начало поступать все больше предложений и инициатив.