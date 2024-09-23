Кочанова встретилась с коллективом научно-производственного холдинга «Планар»
30-летие института президентства, предстоящая электоральная кампания и работа экспертного совета. Эти и другие темы звучали 23 сентября на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой с коллективом научно-производственного холдинга машиностроения «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметила Наталья Кочанова, для сенаторов важна работа с людьми, поскольку они вносят ценные предложения по совершенствованию законодательства. Нынешним созывом Совета Республики уже принято более 3 тысяч письменных обращений. Проведено порядка 600 встреч в трудовых коллективах и около 140 прямых телефонных линий. Как правило, люди озвучивают вопросы личного характера, однако в последнее время парламентариям начало поступать все больше предложений и инициатив.
Александр Бурда, исполняющий обязанности заместителя генерального директора научно-производственного холдинга «Планар»:
Для нас сегодня большая честь, что уважаемая Наталья Ивановна встречается с нашим трудовым коллективом. У нас очень заинтересованная аудитория была. И очень большое количество вопросов мы задали, касающихся различных общественно-политических тем.
Ольга Каляцкая, начальник бюро производственных мощностей технического перевооружения научно-производственного холдинга «Планар»:
Мы подняли очень интересный вопрос социальных проектов, которые мы планируем совместно реализовывать. Очень важна поддержка такого высокого лидера. Хотим сделать упор на развитие промышленного туризма. На самом деле во многих приютах, детских домах есть ребята, которые из-за того, что у них нет примера достойного, не могут определиться в жизни, мы хотим им немножко помочь, приводить их на заводы, на наши предприятия.
Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» занимается выпуском оборудования, применяемого в микроэлектронике. В условиях санкционной политики предприятие переориентировалось на новые рынки сбыта, увеличив производственные показатели в несколько раз.