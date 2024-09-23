В Минской области убрана половина площадей с кукурузой на силос

Аграрии центрального региона активно ведут заготовку кормовой базы для животноводства. Сейчас все силы брошены на поля с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2024 году под царицу полей отвели почти 300 тысяч гектаров, в том числе на зерно и на силос. Половина необходимых площадей, которые нужно убрать для заготовки зеленой массы, пройдена. В траншеях есть около 2,5 миллиона тонн кукурузного силоса. Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Параллельно в центральном регионе ведется сев озимых зерновых. Освоено почти 70 % от плана.