За 2022-й предприятия из Беларуси и России заместили более 180 позиций – гендиректор «Гомсельмаша»

Развитие кооперационных связей и расширение дилерской сети. Об этом шла речь на встрече Союза промышленников на предприятии «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация создана более года назад. К ней присоединились 15 участников – производителей сельхозмашин, профильных научных центров России и Беларуси. Их задача – объединить силы для наращивания потенциала промышленного комплекса стран с акцентом на импортозамещении.

Дмитрий Фролов, директор Союза промышленников «Прогресс»: Уникальный момент, когда российские и белорусские компании совместно могли бы не просто занять те ниши, которые освободили западные компании, но и успешно противостоять текущим угрозам. Мы считаем, что этот потенциал, этот рынок должны занять именно российские и белорусские компании.

За год на «Гомсельмаше» выпустят 3 000 самоходных машин, в 2024-м планируют увеличить показатель еще на 500. В ходе масштабной модернизации новое оборудование уже поступает в цеха. В техническое перевооружение вложили около 130 миллионов долларов.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:

За 2022 год вместе с российскими производителями, различного уровня компаниями – малые, большие, частные, государственные – в том числе и с белорусскими мы более 180 позиций, которые закупали по импорту, уже импортозаместили. Они успешно используются на канве или при сборке и выпуске нашей техники.

В планах – создание совместной дилерской сети МТЗ, «Гомсельмаша» и Петербургского тракторного завода. Договорились об активизации подготовки специалистов-практиков. Для этого делегация посетит сельхозакадемию в Горках.