«Готовим специалистов не только для себя». 86 сотрудников пополнят ряды подразделений ГКСЭ Беларуси

Направления самые разные – портретная и фототехническая экспертиза, медицинская, химическая, биологическая и другие. Кроме того, пять выпускников награждены благодарностями председателя Госкомитета за высокие показатели в учебе и четыре работника института за высокие результаты в трудовой деятельности.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

У нас более 50 договоров с различными экспертными учреждениями других стран. Нашим коллегам из зарубежья очень интересен наш экспертный опыт. Мы постоянно смотрим что-то новое, развиваемся. Мы готовим специалистов не только для себя, но и для других государственных органов. Для таких, как Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет. Образовательные программы достаточно гибкие, позволяют готовить специалистов всех профилей для Государственного комитета судебных экспертиз.

За последние 8 лет число выпускников Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси составляет более 7 000 человек.