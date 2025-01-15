«За 10 лет география поставок выросла у большинства предприятий в 3-4 раза». Почему все хотят именно белорусское?

Юлия Машук, генеральный директор предприятия «Миноблмясомолпром»: Нас ждут практически в каждой стране, где не ждут – это вопрос. Мы все равно предложим. За 10 лет география поставок выросла у большинства предприятий в 3-4 раза, ведь буквально в 2010-2014 году экспорт составлял 10-15 стран, это с учетом стран СНГ. Сегодня за 40 стран насчитает практически каждое предприятие, причем это будет и Китай, это будут африканские страны, и Алжир, и Египет.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Беларусь сегодня по 5-7 позициям входит в топ-5, иногда в топ-3 ведущих экспортеров мира, по молочной продукции мы конкурируем с Новой Зеландией. Кто еще 10 лет назад сказал бы, что такое будет? Там совершенно другая культура, климат, там не бывает зимы. То есть это понимание, что это все является долговременной стратегией. Я уже не говорю о том, что в России фактически белорусские продукты, молочка, сыры – это явилось синонимом надежности, качества Беларуси. Вот эти миллиарды, десятки миллиардов, затраченные путем проб и ошибок, но результат на лицо.

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