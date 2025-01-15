Прямой эфир

Директор агрокомбината: молочные продукты – это наше будущее, не все страны имеют возможность этим заниматься

15 января 2025 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Директор агрокомбината: молочные продукты – это наше будущее, не все страны имеют возможность этим заниматься-2

Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:
Молочные продукты – это наше будущее. Не все страны на планете имеют возможность заниматься молочным скотоводством, оно самое сложное, в отличие от птицеводства, свиноводства, от тепличного хозяйства. Это самое сложное производство. Кто им будет заниматься на высочайшем уровне, тот всегда будет востребованный, всегда будет и с продуктами питания, и с деньгами, поскольку главной проблемой на планете будет питьевая вода и продукты питания. То, что мы умеем делать, будем делать. 

Читайте также:

Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?

От хлебных котлет до караваев. Почему в 90-х идея накормить страну всем казалась фантастикой?

Почему белорусский сахар белее и слаще и как белорусские семена помогли поднять Брянскую область?

# Государственная политика # Сельское хозяйство # Игорь Позняк # Григорий Чуйко

Другие новости рубрики

Все новости
Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?
15 января 2025 08:54

Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?

Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри
15 января 2025 08:54

Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри

«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы
15 января 2025 08:15

«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы