Директор агрокомбината: молочные продукты – это наше будущее, не все страны имеют возможность этим заниматься

Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:

Молочные продукты – это наше будущее. Не все страны на планете имеют возможность заниматься молочным скотоводством, оно самое сложное, в отличие от птицеводства, свиноводства, от тепличного хозяйства. Это самое сложное производство. Кто им будет заниматься на высочайшем уровне, тот всегда будет востребованный, всегда будет и с продуктами питания, и с деньгами, поскольку главной проблемой на планете будет питьевая вода и продукты питания. То, что мы умеем делать, будем делать.

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