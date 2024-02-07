Сухость, ломкость и выпадение. Как сохранить здоровье и красоту волос зимой?

Даже здоровым волосам тяжело пережить зимовку, и чем они слабее, тем сильнее изменения. Сегодня раскроем секрет, как сохранить здоровье и красоту волос в холодные дни.

Алина Долгополова, стилист-пирикмахер:

Основная проблема зимой с волосами и боль многих девушек – это сухость волос. От сухости волосы по длине начинают сечься, ломаться, теряют эластичность, пропадает блеск. В зимнее время волосам нашим приходится очень тяжело, потому что на улице достаточно низкие температуры, а заходя в помещение, мы ощущаем сухость воздуха из-за батарей. Волосы от этого страдают.

Правильно подобранное средство – залог успеха. Оно поможет защитить от повреждений, сохранить влагу, сделать пряди послушными.

Алина Долгополова:

Самое главное, на что стоит обратить внимание всем девушкам, на свой базовый домашний уход за волосами. Шампунь – это очищающий этап, в зимнее время лучше выбирать шампуни с увлажнением, с питанием. Следующий этап – это бальзам. Бальзам также можно выделить с интенсивным увлажнением. Бальзам либо же кондиционер мы обязательно наносим на длину волос. Желательно это сделать, разделив волосы на четыре зоны.