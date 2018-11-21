Прямой эфир

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября

21 ноября 2018 11:37
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Новости Беларуси. Горячие новости, звенящие кадры, удивительные герои, актуальные темы. 21 ноября миллионы наших коллег на всех континентах отмечают Всемирный день телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 года назад резолюцией Генассамблеи ООН был провозглашён этот праздник.

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября-1

Телевидение было признано важным инструментом воздействия – ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. От трансляции высадки человека на Луну в конце 70-х до робота-ведущего прямого эфира. Технологии и идеи телемедиаиндустрии не стоят на месте.

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября-3

В тренде, а в некоторых моментах и законодатель национальной телевизионной моды, и наш телеканал – не раз это подтверждалось и статуэтками конкурса «Телевершина». СТВ первым в Беларуси перешёл на формат вещания в HD. Наш телеканал всегда в информационном авангарде.

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября-5

На телекухне «готовятся» самые свежие и горячие новости – поэтому часто зрители могут наблюдать за работой репортеров и политических обозревателей в прямом эфире. Кроме того, на кнопке СТВ постоянно появляются новые креативные и актуальные проекты.

СТВ по-новому. Что изменится? Все фишки в одном материале

# Телевидение в Беларуси

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