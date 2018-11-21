Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября

Новости Беларуси. Горячие новости, звенящие кадры, удивительные герои, актуальные темы. 21 ноября миллионы наших коллег на всех континентах отмечают Всемирный день телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 года назад резолюцией Генассамблеи ООН был провозглашён этот праздник.

Телевидение было признано важным инструментом воздействия – ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. От трансляции высадки человека на Луну в конце 70-х до робота-ведущего прямого эфира. Технологии и идеи телемедиаиндустрии не стоят на месте.

В тренде, а в некоторых моментах и законодатель национальной телевизионной моды, и наш телеканал – не раз это подтверждалось и статуэтками конкурса «Телевершина». СТВ первым в Беларуси перешёл на формат вещания в HD. Наш телеканал всегда в информационном авангарде.