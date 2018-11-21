«Как в ГАИ. Всё очень серьезно». Дистанционный курс по изучению видов птиц в Беларуси предлагают пройти белорусские орнитологи

Бёрдвотчерами не рождаются – уверены создатели бесплатного онлайн-курса «Птицы города». О необычном проекте и людях, которые знают о пернатых, расскажет гостья программы «Утро. Студия хорошего настроения», руководитель отдела развития ОО «Ахова птушак Бацкаўшчыны» Карина Соловей. Что же такое «бёрдвотчинг»?

Карина Соловей, руководитель отдела развития ОО «Ахова птушак Бацкаўшчыны»:

Бёрдвотчинг – это наблюдение за птицами в их природной среде ради удовольствия. Это очень популярное хобби и в европейских странах, и в США. К нам оно только вот идёт.

Как появилась идея проекта? Карина Соловей:

Дистанционный курс разработан в рамках нашей инициативы «Будь здоров с птицами», который на протяжении года реализуется «Аховай птушак Бацкаўшчыны». А сама инициатива – это часть проекта «Белмед» совместно с Европейским союзом, и реализуемая совместно с ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирной организацией здравоохранения и в партнёрстве с Министерством здравоохранения РБ.





Дистанционный курс мы разработали с целью популяризировать бёрдвотчинг, привлечь к нему внимание, показать, что это не только хобби, находка для биологов и для поддержания хорошего внутреннего, душевного состояния. Иногда бёрдвотчинг называют любительской орнитологией или видом спорта, потому что это хобби позволяет проходить до 80 километров в день. Чтобы каждый стал ближе к дикой природе.

Как планируется развивать этот проект? Карина Соловей:

В этом курсе мы знакомим жителей нашей страны с 40 видами самых распространённых птиц, и мы планируем, конечно, развивать этот проект. То есть это был тестовый вариант, насколько это будет востребовано. Мы видим, что есть большой спрос на данный курс, люди интересуются, людям хочется больше узнать о новых видах птиц, самых распространённых, которые летают вокруг. Как пройти дистанционный курс, что для этого нужно сделать?

Карина Соловей:

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ptushki.org/birdsonline и пройти четыре блока тематических. В каждом из них по 10 видов птиц. Это «В парке», «У дома», «У воды» и «Зимой». После прохождения каждого блока вас ждёт тест на проверку знаний. А затем ещё финальный тест, где разрешается допустить две ошибки. Как в ГАИ. Всё очень серьёзно. И по прохождению финального теста вы можете скачать себе фирменный сертификат с подписью директора ОО «Аховы птушак Бацкаўшчыны» о том, что вы закончили дистанционный курс.

Наступают холода. Как правильно подкармливать птиц города? Карина Соловей:

Вы правильно подметили, что мы птиц не кормим, а подкармливаем. Важно обеспечивать им часть дневного рациона. То есть пополнять кормушку раз в день достаточно. Разве что, если будут очень сильные морозы, то можно насыпать несколько раз в день. И мы советуем от нашей организации – такая универсальная подкормка – это чёрные, несолёные, нежареные семечки подсолнечника.