Светлый и долгожданный праздник – что Рождество значит для Беларуси?

Сегодня христиане всего мира отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Светлый, долгожданный праздник, который наполняет сердца верующих радостью, надеждой и особым духовным смыслом. В Беларуси Рождество 25 декабря отмечают более полутора миллионов человек. Этот день традиционно объединяет людей разных поколений и напоминает о вечных ценностях – любви к ближнему, милосердии и мире.

С поздравлением к христианам, празднующим Рождество Христово сегодня, обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул особую духовную значимость этого праздника.

Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

Президент также пожелал всем крепкого здоровья, добра и счастья, отметив, что христианские ценности и впредь будут способствовать сохранению мира и согласия в обществе во благо родной Беларуси. И это особенно символично для нашей страны. Беларусь по праву считается территорией межконфессионального мира и взаимного уважения. Здесь в согласии живут и молятся представители порядка 25 религиозных конфессий и направлений, действуют около трех тысяч религиозных общин, более двух тысяч храмов, костелов, мечетей и синагог. Православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи – все они являются неотъемлемой частью белорусского общества. Католическая церковь занимает особое место в духовной жизни страны. В Беларуси насчитываются сотни костелов, а общины активно участвуют в социальной, культурной и благотворительной жизни.

При этом ключевой особенностью белорусской модели остается отсутствие религиозных конфликтов. Диалог между конфессиями выстроен на основе уважения, сотрудничества и общей ответственности за будущее страны. Эту позицию последовательно поддерживает и глава государства. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что межконфессиональный мир – это важнейшее условие стабильности и поступательного развития Беларуси. Президент регулярно встречается с представителями различных религий, отмечая вклад каждой конфессии в укрепление духовных ценностей и общественного согласия.

Сегодня, в день Рождества, Беларусь вновь подтверждает: мир, согласие и уважение к традициям друг друга – наш осознанный выбор и национальная ценность. Именно с этой позиции наша страна выступает и на международной арене, призывая все государства и народы к диалогу, взаимопониманию и мирному сосуществованию.

Рождество Христово – это не только праздник веры, но и напоминание всему человечеству о том, что только через согласие и уважение можно сохранить самое главное – мир. Беларусь живет в мире и согласии – и неизменно призывает к этому всех.