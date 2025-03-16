Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами

Споры между продавцами и покупателями до сих пор не утихают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, когда разрешить их может только суд. А в мире даже отмечают День защиты прав потребителей – это 15 марта, когда есть повод еще раз вспомнить золотое правила маркетинга, что клиент всегда прав. Или все-таки нет? В торговых отношениях разбирался Глеб Прокофьев.

Как же аппетитно она выглядит. Разметают ее просто на глазах. Посмотрите, черная, мягкая, почти уже гнилая. Народный контроль в соцсетях. Плесень, просроченные товары, наличие живности в продуктах. Такими находками делятся покупатели со своими подписчиками.

А под этикеткой нас ждет что? Правильно! Кусочек плесени, я так понимаю, благородной. О, смотрите, какая красота! Чтобы некачественные товары не оказались в домах белорусов, работники Комитета госконтроля практически каждый день выходят в рейды по торговым точкам.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Вместе с проверяющими мы на рынке в Таборах. Это самый крупный торговый оптово-розничный объект страны. Здесь большой выбор и довольно низкие цены. А что с качеством товаров? Сейчас узнаем. Подтвердить качество товара может соответствующий сертификат. Маркировку в документе необходимо сопоставить с информацией на ящиках с товаром. Но сложить этот пазл не всегда получается.

Это белорусский товар? Должно быть качественное удостоверение. Это сертификат. Я у вас про качественное удостоверение спрашиваю. Среди документов также отсутствовали медсправки у работников торговой точки. Вернее, она была, словно одна на всех, у продавца. С санитарной обработкой автомобиля, где хранятся овощи и фрукты, тоже беда.

– Вы санитарную обработку автомобиля когда в последний раз проходили? Вы храните в ней плодоовощную продукцию. Когда проходили санитарную обработку?

– Эта машина никуда не ездит. И еще нарушение. Ценники не на всех товарах. Но владелец точки крайнего нашел быстро, свалил все на природную стихию. Сильный ветер буквально вмиг снес прайсы. Впрочем, на все замечания у бизнесмена находится исчерпывающий ответ.

– Улетают ценники, находим, ставим, где-то что-то на самом деле пропустили. Справимся, сделаем.

– А документы не получилось на все товары сейчас найти почему?

– Потому что я без очков плохо вижу.

– А медицинская справка у водителя есть?

– У него просроченная, ну, сделает. Теперь этот павильон на карандаше. Проверяющие скоро сюда вновь наведаются, чтобы узнать, продолжат ли здесь работать по закону. И тогда уже примут решение. Как вариант – торговый объект могут закрыть. Неисправленные ошибки стоят дороже. Что же будет с товаром?