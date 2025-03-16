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Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами

16 марта 2025 18:10
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Споры между продавцами и покупателями до сих пор не утихают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, когда разрешить их может только суд. А в мире даже отмечают День защиты прав потребителей – это 15 марта, когда есть повод еще раз вспомнить золотое правила маркетинга, что клиент всегда прав. Или все-таки нет?

В торговых отношениях разбирался Глеб Прокофьев.

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-2

Как же аппетитно она выглядит. Разметают ее просто на глазах. Посмотрите, черная, мягкая, почти уже гнилая.

Народный контроль в соцсетях. Плесень, просроченные товары, наличие живности в продуктах. Такими находками делятся покупатели со своими подписчиками.

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-4

А под этикеткой нас ждет что? Правильно! Кусочек плесени, я так понимаю, благородной. О, смотрите, какая красота!

Чтобы некачественные товары не оказались в домах белорусов, работники Комитета госконтроля практически каждый день выходят в рейды по торговым точкам.

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-6

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Вместе с проверяющими мы на рынке в Таборах. Это самый крупный торговый оптово-розничный объект страны. Здесь большой выбор и довольно низкие цены. А что с качеством товаров? Сейчас узнаем.

Подтвердить качество товара может соответствующий сертификат. Маркировку в документе необходимо сопоставить с информацией на ящиках с товаром. Но сложить этот пазл не всегда получается.

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-8

Это белорусский товар? Должно быть качественное удостоверение. Это сертификат. Я у вас про качественное удостоверение спрашиваю.

Среди документов также отсутствовали медсправки у работников торговой точки. Вернее, она была, словно одна на всех, у продавца. С санитарной обработкой автомобиля, где хранятся овощи и фрукты, тоже беда.

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-10

Вы санитарную обработку автомобиля когда в последний раз проходили? Вы храните в ней плодоовощную продукцию. Когда проходили санитарную обработку? 
Эта машина никуда не ездит.

И еще нарушение. Ценники не на всех товарах. Но владелец точки крайнего нашел быстро, свалил все на природную стихию. Сильный ветер буквально вмиг снес прайсы. Впрочем, на все замечания у бизнесмена находится исчерпывающий ответ.

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-12

Улетают ценники, находим, ставим, где-то что-то на самом деле пропустили. Справимся, сделаем. 
А документы не получилось на все товары сейчас найти почему? 
Потому что я без очков плохо вижу.
А медицинская справка у водителя есть? 
У него просроченная, ну, сделает.

Теперь этот павильон на карандаше. Проверяющие скоро сюда вновь наведаются, чтобы узнать, продолжат ли здесь работать по закону. И тогда уже примут решение. Как вариант – торговый объект могут закрыть. Неисправленные ошибки стоят дороже. Что же будет с товаром?

Просрочка и некачественные товары – как в Беларуси борются с недобросовестными продавцами-14

Яна Рогальская, начальник сектора контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Минской области:
Мы будем рекомендовать его утилизировать, потому что по законодательству отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество товара, говорит о том, что товар неофициальный. И, соответственно, по техническому регламенту он облагается штрафом до 100 % от суммы реализации.

Далее смотрите в видео.

# Глеб Прокофьев # Торговля в Беларуси

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