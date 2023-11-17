Юристы гродненского профсоюза провели бесплатные консультации в крупном ТЦ города

Самый массовый правовой прием и наиболее актуальные вопросы трудового законодательства. Юристы Гродненского областного объединения профсоюзов консультировали жителей в одном из торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный формат посетители оценили – удобно, бесплатно, качественно и не надо ожидать в очереди, ведь одновременно правовой прием вели сразу 11 юристов. Гродненцев интересовали различные вопросы: от прекращения трудовых договоров или изменений условий труда до льгот и гарантий, которые положены работникам в зависимости от категории. К правовым инспекторам подходили люди разного возраста, в том числе молодые специалисты и пенсионеры. За два часа работы юристы дали свыше 30 консультаций.

Татьяна Косенко, жительница Гродно:

Я считаю, что в отношении меня были нарушены мои права, связанные с исполнением коллективного договора. За защитой своих прав я обратилась в объединение профсоюзов по Гродненской области. То, что здесь проходит это мероприятие, – это очень удобно. Я узнала о нем из средств массовой информации.

Инна Мельникова, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

Мы стараемся, чтобы было наиболее доступно и удобно для граждан. И сегодня мы собрались в самом большом торговом центре Гродно, чтобы охватить максимальное количество желающих, у которых есть какие-либо вопросы, может быть, какие-то неразрешенные проблемы, и помочь им в этом.