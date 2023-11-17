Новобранцы белорусской армии готовятся к принятию военной присяги

Считаные дни до принятия военной присяги. Подготовка нового пополнения Вооруженных Сил Беларуси идет все более активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичной механизированной бригаде, как и в воинских частях и соединениях по всей стране, проходит обучение. Военнослужащие выполнили упражнение начальных стрельб из автомата Калашникова.

Мотострелки провели свою первую стрельбу из автомата, показали приемы метания учебной гранаты. Они уже знакомы с основами тактической медицины.