Новобранцы белорусской армии готовятся к принятию военной присяги

Считаные дни до принятия военной присяги. Подготовка нового пополнения Вооруженных Сил Беларуси идет все более активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Считаные дни до принятия военной присяги. Подготовка нового пополнения Вооруженных Сил Беларуси идет все более активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столичной механизированной бригаде, как и в воинских частях и соединениях по всей стране, проходит обучение. Военнослужащие выполнили упражнение начальных стрельб из автомата Калашникова.
Мотострелки провели свою первую стрельбу из автомата, показали приемы метания учебной гранаты. Они уже знакомы с основами тактической медицины.
Ренат Весновский, заместитель начальника пункта приема личного состава:
Военнослужащие нового пополнения очень добросовестно и качественно относятся к занятиям. Присутствует у них желание познать что-то новое, потому что у них эти занятия проводятся впервые. До этого они с военной службой не встречались. И здесь практически каждый из них задает вопросы, интересуется теми или иными моментами, которые им преподают преподаватели. В последующем каждый из них пришел только с одной целью – в конечном итоге получить военно-учетную специальность и стать настоящим гражданином и защитником своей страны, Республики Беларусь.
Впереди у гвардейцев принятие военной присяги. Церемония состоится в следующую субботу, 25 ноября. В 2023 году в Беларуси через призывные кампании прошли в целом около 60 тысяч молодых парней. На укомплектование Вооруженных Сил страны направили почти 10 тысяч новобранцев.