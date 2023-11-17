Прямой эфир

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске

17 ноября 2023 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За высокую моду в кондитерском искусстве. В Минске наградили лучших мастеров. На протяжение четырех дней их работы радовали посетителей выставки-ярмарки «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске-1

От цветов из зефира до сладкой черной икры. Участники соревновались в нескольких номинациях и готовили не просто торты, а съедобные арт-композиции. На суд жюри работы представили профессионалы и новички. Особое внимание технике исполнения.

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске-4

Кристина Лагун, учащаяся Слуцкого государственного индустриального колледжа:
Первый раз участвуем. Конкуренцию мы чувствовали. Мы участвовали в номинации «Цветы из зефира». И у нас было сделано две работы.

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске-7

Виталина Гук, учащаяся Слуцкого государственного индустриального колледжа:
Мы делали не из обычно зефира и желе, а из агар-агара и яблочного пюре со всякими смесями.

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске-10

Анастасия Колупанович, судья конкурса:
Работ действительно много достойных. Высокий уровень был. В этом году участвовали ребята, у которых арт-объект был. Тоже это совершенно новое по участию и по номинации.

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске-13

Евгения Волошина, судья конкурса (Россия):
Рамки кондитерского мира быстро растут. Интересных тортов становится больше. И хочется, чтобы и чемпионатов стало больше.

Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске-16

Сегодня, 17 ноября, «Продэкспо» завершает свою работу. В 2023 году в самом вкусном мероприятии приняли участие более 120 экспонентов из пяти стран. Организаторы подсчитывают количество новых договоренностей о поставках продукции и начинают готовиться к следующему форуму.

# Конкурс # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бишкек принимает пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
17 ноября 2023 04:58

Бишкек принимает пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей
17 ноября 2023 04:19

Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей

Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за её позицию
17 ноября 2023 04:18

Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за её позицию