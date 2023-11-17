Лучших кондитеров выбрали на выставке «Продэкспо-2023» в Минске

За высокую моду в кондитерском искусстве. В Минске наградили лучших мастеров. На протяжение четырех дней их работы радовали посетителей выставки-ярмарки «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От цветов из зефира до сладкой черной икры. Участники соревновались в нескольких номинациях и готовили не просто торты, а съедобные арт-композиции. На суд жюри работы представили профессионалы и новички. Особое внимание технике исполнения.

Кристина Лагун, учащаяся Слуцкого государственного индустриального колледжа:

Первый раз участвуем. Конкуренцию мы чувствовали. Мы участвовали в номинации «Цветы из зефира». И у нас было сделано две работы.

Виталина Гук, учащаяся Слуцкого государственного индустриального колледжа:

Мы делали не из обычно зефира и желе, а из агар-агара и яблочного пюре со всякими смесями.

Анастасия Колупанович, судья конкурса:

Работ действительно много достойных. Высокий уровень был. В этом году участвовали ребята, у которых арт-объект был. Тоже это совершенно новое по участию и по номинации.

Евгения Волошина, судья конкурса (Россия):

Рамки кондитерского мира быстро растут. Интересных тортов становится больше. И хочется, чтобы и чемпионатов стало больше.