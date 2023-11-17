Заявки на участие в кинофестивале «Лістапад» подали участники из 107 стран

«Лістапад» начинается. Главное кинособытие осени пройдет в 29-й раз. В 2023 году под девизом «Созидаем будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемонии открытия и закрытия впервые пройдут в Доме кино. Конкурсные показы – по традиции в кинотеатрах «Пионер», «Центральный» и «Беларусь».

Кино на любой, самый требовательный вкус: игровое и неигровое, анимационное, кино молодых, а для детей – «Лiстападзiк». Нынешний кинофорум организаторы уже назвали рекордным по количеству заявок и географии – 2 087 картин из 107 стран. Таким образом, участие в белорусском фестивале кинематографии авторитетное, а его конкурсная программа насыщенная. В рамках показов пройдут творческие встречи, итоги подведут во время круглого стола. Договор о совместном кинопроизводстве подпишут киностудия «Беларусьфильм» и компания из КНР.