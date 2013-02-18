1,5 тысячи парковочных мест, 2 гостиницы, бизнес-центр и фан-зону презентует Первомайский район Минска к чемпионату мира по хоккею

Новости Беларуси. Премьеры к мировому первенству. Полторы тысячи парковочных мест, две гостиницы, бизнес-центр и фан-зону презентует Первомайский район Минска к чемпионату мира по хоккею. Это самые масштабные проекты из инвестиционной программы района на 2013 год. На их реализацию из городского бюджета уже выделены миллионы рублей.

Средства также направят на ремонт улиц Филимонова, Академической и проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Кудревич, глава администрации Первомайского района Минска:

В качестве технических решений, конечно, основное – это блок вопросов приведения в порядок зданий по каркасным улицам, в том числе по проспекту Независимости. Внимание уделяется архитектурно-декоративной подсветке зданий и оформлению витрин магазинов, объектов общественного питания.