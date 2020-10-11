Юрий Воскресенский о встрече с Президентом: никакой цензуры не было, она была очень горячая и откровенная

Юрий, вам изменена мера пресечения. Как вы оцениваете обстановку и какие у вас планы?

Новости Беларуси. Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они вышли на свободу. Такая информация озвучена в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1» .

Юрий Воскресенский, координатор объединенного штаба:

Оцениваю ситуацию очень хорошо. Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле. Вчера (10 октября – прим. ред.), вы знаете, состоялась большая встреча с Президентом. Разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивным, местами на повышенных тонах, но в итоге закончился большим конструктивом.

По итогу встречи с Президентом, по итогу круглого стола мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции. Также предложено подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казалось на первом этапе.

Сам диалог, сам визит Президента, наверное, это ядерный взрыв в сфере общественного мнения

Сам диалог, сам визит Президента, наверное, это ядерный взрыв, ядерная бомба в сфере общественного мнения.

Явившись в СИЗО, он показал, что человек мужественный, сильный, готов держать удар. Вы, наверное, знаете, что никакой цензуры на встрече не было, никаких посторонних лиц на встрече не было, и она была очень горячая и очень откровенная.

Многие как раз таки о ней спорят, обсуждая мотивы встречи. Хочется узнать у вас, как у непосредственного участника этих событий, мнение по этому поводу.

Юрий Воскресенский:

Сам визит Президента на нас произвел эффект какого-то шока невероятного.

Вы до последнего не знали, что будет встреча с главой государства?

«Когда он пришел, мы поняли, что власть действительно открыта к диалогу»

Юрий Воскресенский:

До последнего. Этого никто не знал, даже сопровождающие нас лица из конвоя. Когда он пришел, мы поняли, что власть действительно открыта к диалогу и просит конкретики по этому диалогу, а не каких-то обширных, общих околодемократических фраз. Поэтому подчеркну, что для нас это было потрясение. И еще раз подчеркну, что только сильный политик способен на такой шаг, и мы его оценили.

«Президенту не нужен пиар. Эта встреча нужна была нам»

Президенту не нужен пиар. Эта встреча нужна была нам, а не Президенту или еще кому-то, каким-то внешним, внутренним игрокам. Эта встреча нужна была нам. Мы хотели, чтобы нас услышали. И нас услышали.