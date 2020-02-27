Юрий Важник о такси: «Нам сказали – выйдет новое законодательство, всё станет замечательно. Ничего не поменялось»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Глава службы такси: «Все машины, которые не оформлены по стандарту, говорят: «Чихать нам на закон»

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:

Ключевая проблема заключается в том: два года назад нам сказали – выйдет новое законодательство, всё станет замечательно. Ничего не поменялось абсолютно. Почему? Потому что технология контроля, мотивация контроля лежит мимо реальности. Никто, ну, есть же закон, по которому должны быть, обладать стажем, та-та-та… Но это вне контроля. И почему нужно злиться на тех, кому позволяют это делать вместо того, чтобы злиться на тех, кто должен не позволять? Речь идёт о Минтрансе, речь идёт о транспортной инспекции, речь идёт о транспортной службе – системе городской, которая говорит: «Это не наше, не наше, ничего. Вокзал – не наши. Аэропортовые – не наши».

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:

Пока оператора пассажирских перевозок автомобилями такси не будет, толку не будет.