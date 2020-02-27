Глава службы такси: «Все машины, которые не оформлены по стандарту, говорят: «Чихать нам на закон»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?

Олег Радкевич, руководитель службы такси:

В части взаимодействия наших органов. Налоговая заключила договор и получила что? Я был год тому назад ровно в городской инспекции, куда мы сдаём отчёты. Мы их сдаём всю жизнь, сколько мы существуем. И «Столичный транспорт и связь». То есть мы отличаемся тем, что мы стараемся, что у нас всё должно быть все по закону – в части «135».

Значит, естественно, были замечания у налоговой, и они правильные, посыл просто мне не понравился, что есть часть машин, которые стали приезжать с кассовыми аппаратами, которые зарегистрированы, но в такси их нельзя применять, потому что таксометра нет, а считает программа. Но это нельзя было традиционным службам, а про нетрадиционные махнули рукой. Вы понимаете, в чём вопрос.

Дальше происходит следующее. Мы же сейчас видим на примере – опять же я уважительно, повторюсь, отношусь к Яндексу и не требую даже его регистрации здесь. Но есть стандарт на сегодняшний день. Мы все понимаем, что стандарт есть. И все машины, которые не оформлены по стандарту, они говорят, что: «Чихать нам на закон». И вся транспортная инспекция, и министерство транспорта видит все эти машины. Дальше что получается – закон новый вступил в силу уже почти 2 года. В течение двух лет эти машины ездят. Их вначале, это я свою точку зрения высказываю, их министерство транспорта фактически не трогает, потому что налоговая говорит, что у них всё хорошо – заключён договор. Но налоговая – это фискальная часть – понимаете? То есть они могут отчёты сдавать. К оформлению машин это отношения не имеет.