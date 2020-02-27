С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

Новости Беларуси. В Минской области приобретают популярность различные виды детских садов. Так, многодетные семьи все чаще отдают малышей в учреждения семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди жителей региона также востребованы круглосуточные садики. В Молодечно всего одна группа, где дети могут остаться ночевать. Она расположена на базе ясли-сада № 16. Подробности в материале Вероники Сайко.

Здесь ребята просыпаются и снова приступают к своим повседневным делам: творческим и спортивным занятиям, потом будут заниматься с игрушками и конструкторами. Далее полдник, ужин. Правда, пока некоторых детей будут забирать родители, малышей из группы «Звездочеты» ждет своя программа. А в 21 час они лягут спать после сказки, которую заботливо прочитает помощник воспитателя.

Всего в круглосуточной группе 17 детей – от 3 до 7 лет. Когда в местных газетах выходит очередной материал о садике, их родители часто сталкиваются с критикой. Но что делать молодой матери, которая работает в крупном гипермаркете по графику «два через два»? А родителям, которые «в ночную» заступают на службу? Такая группа – спасение. Надо сказать, что обычно в саду на ночь остаются 3-4 человека.

Конечно, «Звездочеты» по вечерам начинают скучать. Но если надо, воспитатели дадут возможность ребенку пообщаться с матерью. Отвлекают от грустных мыслей – активными играми на свежем воздухе, занятиями на мини-тренажерах. А еще, пока родители борются на трудовом поприще, мальчики и девочки готовят им сюрприз – концерт к 8 марта.