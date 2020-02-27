Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны

Новости Беларуси. Установка ограждения протяженностью около километра напротив здания Национальной библиотеки взволновала местных жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как пояснили в Администрации Первомайского района, здесь началась подготовка к реконструкции теплотрассы.

Евгений Поклад, заместитель директора по капитальному строительству Минских тепловых сетей:

Повысится уровень теплоснабжения жителей города Минска. Сейчас ведутся подготовительные работы, будет устанавливаться ограждение , строительный городок организовываться.

Основные работы начнутся после того, как будет отключено отопление, а завершить их планируется к началу следующего сезона.