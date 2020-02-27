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Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны

27 февраля 2020 13:23
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Новости Беларуси. Установка ограждения протяженностью около километра напротив здания Национальной библиотеки взволновала местных жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как пояснили в Администрации Первомайского района, здесь началась подготовка к реконструкции теплотрассы.

Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны-1

Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны-3

Евгений Поклад, заместитель директора по капитальному строительству Минских тепловых сетей:
Повысится уровень теплоснабжения жителей города Минска. Сейчас ведутся подготовительные работы, будет устанавливаться ограждение , строительный городок организовываться.

Основные работы начнутся после того, как будет отключено отопление, а завершить их планируется к началу следующего сезона.

Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны-6

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Евгений Поклад # Фотофакт

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