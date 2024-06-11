Юрий Терех: Запад деньги не забудет, Украина расплатится за каждую копейку

Юрий Терех, публицист: То есть даже ничего не скрывают, даже прямым текстом прямо.

На Украине находятся критически важные полезные ископаемые на сумму от 10 до 12 трлн долларов. Они могут стать самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем. Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 трлн долларов критически важных полезных ископаемых могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю. Это очень важно, чем закончится Украина. Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Они сидят на золотой жиле. Отдавать Путину 10-12 трлн долларов критически важных полезных ископаемых, которые он будет делить с Китаем, просто смешно.

Григорий Азаренок:

«Мы не должны отдавать». Извините, пожалуйста, вы вообще находитесь где? В тысячах километров от Украины. Где Украина, где Линдси Грэм. Казалось бы, вообще по логике. Они не должны отдавать, они! Вы понимаете, какого уровня цинизма заявления? Наши эти дегенераты все равно будут пускать слюни: Украина борется за свободу. Украина борется за то, чтобы Линдси Грэм не отдавал ископаемое, как он говорит, Путину и Китаю, ну и на самом деле самим украинцам. Потому что мы, например, в союзе с Россией, мы своими богатствами, людьми нашими, то, что у нас выращивается, мы пользуемся сами и продаем. Потому что мы в союзе с Россией, потому что мы в союзе с Китаем, а это справедливый мир. А здесь он говорит: мы не должны отдавать. Это первое. Тут же еще какой интересный момент. Украину купили, скупили, перекупили, взяли в залог уже 10 раз.

Юрий Терех:

Причем часть этих земель уже отошла, что самое смешное.

Григорий Азаренок:

Во-первых, всеми землями уже владеют корпорации типа BlackRock.

Юрий Терех:

А часть земель, которые они купили, они уже за линией фронта.

Григорий Азаренок:

Да. Они же еще чего хотят?

Юрий Терех:

Выставить России счетчик, чтобы оплатили за эти земли.

Григорий Азаренок:

Ну да, мы уже помним, как большевики, например, пришли к власти и сказали: царские долги не мы брали, не мы отдавать вам, Ротшильдам, будем.

Юрий Терех:

Так и сейчас так же скажут.

Григорий Азаренок:

Ну да, правильно. Удобно. Провели госпереворот, посадили свое послушное правительство подконтрольное. Мы помним все заявления о том, что мы будем решать, кто там будет управлять нацбанком.

Юрий Терех:

Скупили землю фактически за фантики.

Григорий Азаренок:

Да, скупили за фантики всю землю, все заводы, все производства, все порты. Я же говорю, уже людей туда продают просто на органы. А теперь говорят: мы не отдадим. Но при этом еще и украинский народ остается должным.

Юрий Терех:

И еще должны будут несколько поколений.

Григорий Азаренок:

На три-четыре поколения вперед. А плюс еще ленд-лиз. Вы представляете, что за ленд-лиз, например, Советский Союз расплатился, вот, благородные западные союзники. Мы начали расплачиваться уже в 41-м году. И за ленд-лиз Россия уже расплатилась, по-моему, в 2006-м. Они все до копейки сдерут. Они плевать вообще хотят.

Юрий Терех:

Конечно. Украина не понимает, что с них каждую копеечку снимут. Отдадут так или иначе. Все, что на них потрачено, с них снимут все. В том или в ином виде. Что бы там ни говорили, не обещали, Запад деньги не забудет.

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