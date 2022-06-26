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Юрий Слука о поставках гуманитарной помощи в Сирию: это лишь один из элементов нашей совместной работы

26 июня 2022 13:23
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Новости Беларуси. Беларусь передала Сирии очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Латакии 26 июня прошла официальная церемония передачи груза.  

Юрий Слука о поставках гуманитарной помощи в Сирию: это лишь один из элементов нашей совместной работы-1

Речь о шести единицах техники МАЗ, которая будет задействована для восстановления промышленной и гражданской инфраструктуры в наиболее пострадавших районах страны.  

Юрий Слука о поставках гуманитарной помощи в Сирию: это лишь один из элементов нашей совместной работы-4

Наша страна не единожды оказывала гуманитарную помощь Сирии. В ближневосточный регион белорусы уже передавали необходимые продукты питания, лекарства, сахар, электрооборудование. Потребность Сирии в гуманитарной помощи особенно возрастает после фактически беспрерывной 11-летней войны против терроризма и внешнего незаконного вмешательства других стран во внутренние дела Арабской Республики.  

Юрий Слука о поставках гуманитарной помощи в Сирию: это лишь один из элементов нашей совместной работы-7

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии:  
Уже на протяжении нескольких лет, непростых лет для Сирийской Арабской Республики, правительство Республики Беларусь регулярно принимает решение о направлении грузов гуманитарной помощи, состоящей из различных образцов народного хозяйства Республики Беларусь. Поставка гуманитарных грузов из Республики Беларусь в Сирию – это всего лишь один из элементов, один из фрагментов нашей совместной работы.  

Юрий Слука о поставках гуманитарной помощи в Сирию: это лишь один из элементов нашей совместной работы-10

Еще одно направление помощи – наша страна принимает на оздоровление сирийских детей. На летние каникулы в Беларусь приедут 80 ребят.

# Беларусь-Сирия # общество # Юрий Слука # Фотофакт

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