Юрий Слука о поставках гуманитарной помощи в Сирию: это лишь один из элементов нашей совместной работы

Новости Беларуси. Беларусь передала Сирии очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Латакии 26 июня прошла официальная церемония передачи груза.

Речь о шести единицах техники МАЗ, которая будет задействована для восстановления промышленной и гражданской инфраструктуры в наиболее пострадавших районах страны.

Наша страна не единожды оказывала гуманитарную помощь Сирии. В ближневосточный регион белорусы уже передавали необходимые продукты питания, лекарства, сахар, электрооборудование. Потребность Сирии в гуманитарной помощи особенно возрастает после фактически беспрерывной 11-летней войны против терроризма и внешнего незаконного вмешательства других стран во внутренние дела Арабской Республики.

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии:

Уже на протяжении нескольких лет, непростых лет для Сирийской Арабской Республики, правительство Республики Беларусь регулярно принимает решение о направлении грузов гуманитарной помощи, состоящей из различных образцов народного хозяйства Республики Беларусь. Поставка гуманитарных грузов из Республики Беларусь в Сирию – это всего лишь один из элементов, один из фрагментов нашей совместной работы.