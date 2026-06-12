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Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя

12 июня 2026 10:56
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Коллективу Минприроды Беларуси вице-премьер Юрий Шулейко представил нового руководителя – Максима Лысенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя-2

Свою карьеру он начинал именно здесь, затем получил серьезный опыт в исполнительной власти, возглавляя Дзержинский райисполком, а до настоящего момента работал первым замминистра. Беларусь традиционно называют «легкими Европы», однако сегодня речь идет о выстраивании глобальной и жесткой системы экологического контроля.

Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя-4

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Вчера Президент назвал наше Министерство «министерство-министерств». Вместе с тем мы получили очень серьезную критику. И спрос с нас будет наисерьезнейший. Все задачи озвучены. Я рассчитываю на ваш профессионализм, на исполнительскую дисциплину. Я уверен, что вместе мы добьемся тех результатов, которые перед нами сегодня стоят.

Среди ключевых приоритетов Министерства – наведение идеального порядка на земле, глубокая геологоразведка и строгий контроль за использованием недр. Необходимо заняться полной цифровизацией всех процессов и усилением превентивной, предупреждающей работы инспекций. Взаимодействие с регионами должно стать максимально четким, а каждое решение ведомства обязано учитывать экономическую целесообразность для государства. 

# Юрий Шулейко # Максим Лысенко # Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

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