Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя

Свою карьеру он начинал именно здесь, затем получил серьезный опыт в исполнительной власти, возглавляя Дзержинский райисполком, а до настоящего момента работал первым замминистра. Беларусь традиционно называют «легкими Европы», однако сегодня речь идет о выстраивании глобальной и жесткой системы экологического контроля.

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Вчера Президент назвал наше Министерство «министерство-министерств». Вместе с тем мы получили очень серьезную критику. И спрос с нас будет наисерьезнейший. Все задачи озвучены. Я рассчитываю на ваш профессионализм, на исполнительскую дисциплину. Я уверен, что вместе мы добьемся тех результатов, которые перед нами сегодня стоят.

Среди ключевых приоритетов Министерства – наведение идеального порядка на земле, глубокая геологоразведка и строгий контроль за использованием недр. Необходимо заняться полной цифровизацией всех процессов и усилением превентивной, предупреждающей работы инспекций. Взаимодействие с регионами должно стать максимально четким, а каждое решение ведомства обязано учитывать экономическую целесообразность для государства.