Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»

Александр Лукашенко дал развернутое интервью международному телеканалу «Аль-Арабия». Встреча Президента с известной ведущей Мелиндой Нусифора продолжалась около полутора часов, за которые глава государства ответил почти на два десятка острых вопросов. В центре внимания – глобальная геополитика и пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подробно изложил позицию Минска по поводу милитаризации европейских стран, рассказал о текущих контактах с США и Евросоюзом, а также обозначил перспективы сотрудничества Беларуси с Саудовской Аравией. Отметим, что круглосуточный телеканал «Аль-Арабия» вещает из Эр-Рияда более чем на 150 стран, так что авторитетное мнение белорусского лидера услышит многомиллионная аудитория по всему миру.