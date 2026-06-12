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Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»

12 июня 2026 10:34
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Александр Лукашенко дал развернутое интервью международному телеканалу «Аль-Арабия». Встреча Президента с известной ведущей Мелиндой Нусифора продолжалась около полутора часов, за которые глава государства ответил почти на два десятка острых вопросов. В центре внимания – глобальная геополитика и пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»-2

Александр Лукашенко подробно изложил позицию Минска по поводу милитаризации европейских стран, рассказал о текущих контактах с США и Евросоюзом, а также обозначил перспективы сотрудничества Беларуси с Саудовской Аравией. Отметим, что круглосуточный телеканал «Аль-Арабия» вещает из Эр-Рияда более чем на 150 стран, так что авторитетное мнение белорусского лидера услышит многомиллионная аудитория по всему миру.

# Интервью Александра Лукашенко

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